Magnolie w Warszawie. Gdzie w stolicy podziwiać spektakularnie kwitnące drzewa? Oto lista adresów

Magnolie już kwitną i zachwycają warszawiaków. Gdzie je oglądać?

Magnolie to wyjątkowo piękne kwiaty o biało-różowych, białych, różowych, żółtych czy głęboko purpurowych kolorach, które kwitnienie zazwyczaj zaczynają w połowie kwietnia. W tym roku, ze względu na wyjątkowo ciepłą wiosnę, już teraz możecie podziwiać, jak te wyjątkowe drzewa i krzewy otwierają kolejne pąki i zachwycają swym pięknem. Sprzyja im brak przymrozków i deszczu, choć polecamy pospieszyć się, aby nie przegapić tego spektaklu!

Szczególnie polecamy zachwycać się urodą kwitnących magnolii w powsińskim Ogrodzie Botanicznym. To właśnie tam znajduje się niemal 300 drzewek magnolii, w tym prawie 80 gatunków i odmian. - Magnolie są w szczytowej formie, sakury na Reiwa Sakura Teien opływają woalem płatków, na zboczach naszych gór układają się dywany z pierwiosnków lekarskich. (...) W Arboretum, poza dostojnymi magnoliami, wykwitają słońcem mahonie (...) Zapraszamy do zwiedzania i oglądania tego, co w kwietniu oferuje Ogród i sama natura - zaprasza Ogród Botaniczny PAN w Powsinie.