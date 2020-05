Majówka 2020. Co robić w Warszawie i okolicach podczas majówki?

zobacz galerię (15 zdjęć) Spływ kajakowy w otoczeniu malowniczej i dzikiej przyrody może być namiastką wakacji a z całą pewnością wytchnieniem od siedzenia za biurkiem. Niepotrzebne są również jakieś specjalne umiejętności. Pływać można w pojedynkę lub parami. W okolicach Warszawy znajdziecie sporo miejsc, w których wypożyczycie kajaki lub zorganizujecie spływ. Szczegóły znajdziecie TUTAJ pixabay.com/ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE zobacz galerię (15 zdjęć)

Majówka 2020 w Warszawie i okolicach. Co robić, gdzie pojechać, co zwiedzić? Przygotowaliśmy rozkład jazdy na długi weekend majowy. Znajdziecie tam podpowiedzi, czym warto się zainteresować. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do listy ciekawych miejsc w Warszawie i okolicach.