Majówka w czasach koronawirusa. Tak warszawiacy spędzają długi weekend. Tłumy w miejskich parkach

Majówka 2020 w czasach koronawirusa. Pierwszy dzień długiego weekendu już prawie za nami. Jak spędzili go warszawiacy? Mieszkańcy stolicy wyszli z domów i relaksowali się w miejskich parkach, m.in. na Polu Mokotowskim, Bulwarach Wiślanych czy w lasach. Po mieście jeździ też więcej rowerzystów, niż ma to miejsce na co dzień. Zobacz, jak wyglądał dzień 1 maja 2020 w Warszawie. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do albumu.