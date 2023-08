Jezioro Torfy to zdecydowanie jedno z najciekawszych terenów zielonych w okolicach Warszawy. Tutaj doświadczymy nie tylko ciszy i uciekniemy od tłumów, korków i klaksonów, ale także będziemy mogli podziwiać naturę. Znajdziemy tam trzy oznaczone szlaki: szlak rowerowy niebieski – oznaczony jako trudny, ma 22 km. Trasa biegnie od Anina przez Aleksandrów do Falenicy.szlak rowerowy MTB, czarny – trasa trudna, o długości 27 km. Szlak biegnie od Międzylesia do Aleksandrowa i z powrotem. szlak pieszy „Na przedpolach stolicy”,niebieski szlak turystyczny niebieski – ten szlak 28,5 km, PKS Okuniew – PKP Radość. Jak tam dojechać? Jedną z opcji jest skorzystanie z pociągów, na stacji kolejowej Warszawa Radość, należy przesiąść się w autobus linii 213, którym dojedziemy do przystanku Izbicka-Cmentarz. Ze stacji PKP Radość możemy skorzystać także z autobusu linii 161. Po około 10 minutach dotrzemy do przystanku Zbójna Góra, stamtąd spacerem bezpośrednio do jeziora będziemy mieli zaledwie niecały kilometr. Kolejne miejsce na następnej stronie >>>

Krzysztof Jedynak