Małgorzata Rozenek na Instagramie. Co ostatnio pokazała na zdjęciach Rozenek?

14 lat temu urodziłam swojego pierwszego syna Stasia 😁 jaka ja byłam przejęta😁 mimo tego, że miałam pomoc Mamy, to byłam pełna wątpliwości i strachu 🤷‍♀️ pierwsze dziecko to zawsze ogromna rewolucja i zmiana, nawet tak wyczekana❤️ Stanisław to wyjątkowe dziecko: uzdolnione artystycznie, mające swoje zdanie, wrażliwe i bardzo mądre😍to on sprawił, że pokochałam macierzyństwo ❤️ na tyle, że dziś odliczam chwile do porodu 3! syna💪 😂 nie wiem kiedy te 14 lat minęło 😁 @s_rozenek świat stoi przed Tobą otworem 💥🎈❤️😘

