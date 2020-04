Malowanie proszkowe, laserowe cięcie i gięcie blach w Warszawie

Lakierowanie proszkowe

Największe znaczenie dla trwałości lakierowania ma wybór odpowiedniego rodzaju farby. Warto wiedzieć o tym, że w tym procesie stosuje się różne typy lakierów, w tym:

· Poliestrowe

· Epoksydowe

· Mieszanki: epoksydowo-poliestrowe

Która technologia będzie najlepszym wyborem? Lakiery poliestrowe to dobry wybór w przypadku powierzchni, które mają być odporne na działanie różnego rodzaju czynników pogodowych. Z kolei lakiery epoksydowe są odporne na uszkodzenia mechaniczne, jak ścieranie czy też uderzenia. Co równie ważne, lakier epoksydowy jest też odporny na rdzę i rysy. A mieszanka epoksydowo-poliestrowa? Łączy najlepsze właściwości obu typów lakierów. Mają doskonałą wytrzymałość chemiczną oraz mechaniczną. Warto jednak pamiętać, że są nieodporne na działanie promieni UV, więc stosuje się je wyłącznie do blach, które będą stosowane wewnątrz pomieszczeń.

Gięcie blach - co warto wiedzieć?

To zaawansowane pod względem technologii procesy, które pozwalają na odpowiednie ukształtowanie wybranego materiału. Realizuje się je przy pomocy takich urządzeń jak krawędziarki (zarówno mechaniczne, jak również CNC) oraz zaginarki. Ile kosztuje gięcie blach w Warszawie? Tak naprawdę trudno jest na to pytanie odpowiedzieć. Koszt realizacji projektu zależy od wielu czynników - warto pamiętać o tym, że każdy projekt jest po prostu inny, w związku z czym wymaga indywidualnego podejścia oraz kosztorysu.

Cięcie laserem w Warszawie - kto zapewni precyzję?

Poszukując odpowiedniej firmy do wykonania takiego zlecenia nie wahaj się zapytać o sprzęt. Jakie parametry powinien on mieć? Czołowe firmy z tej branży mają wycinarki, które dysponują mocą lasera na poziomie 2500 W. Ustawienia takiej maszyny pozwalają na wycinanie takich profili jak:

· Profile zamknięte

· Profile okrągłe

· Profile wielokątne

Profile, które obrabiają takie maszyny mogą mieć nawet do 8.5 metra długości. Z kolei wielkość gotowego detalu to nawet 4500 milimetrów. Jakie materiały obrabiają takie maszyny? Urządzenia tego rodzaju gotowe są do obróbki różnych materiałów, w tym stali, stopów czy też aluminium. Powstające w ten sposób powierzchnie są wolne od rys, a wycięta krawędź ma perfekcyjną jakość. Jednym z najbardziej cenionych wśród fachowców narzędzi jest wycinarka BLM ADIGE LT722DD, spełniająca powyższe parametry. Poszukując firmy do wykonania takiego zlecenia warto upewnić się, jaka maszyna zostanie użyta.

Obróbka blach - komu powierzyć?

Jedną z wiodących firm w tej branży jest Mera Metal Warszawa. To firma, która działa na warszawskim Wawrze, ale również realizuje zlecenia z całej Polski. Wieloletnie doświadczenie, tysiące realizacji i nowoczesny park maszynowy pozwoli na szybką realizację każdego zlecenia.