Mamut na budowie Metra? Naukowcy przebadali prehistoryczne kości ze stacji Płocka. Okazało się, że to słoń leśny

Śladami Powstania '44. Forteca „Withala” blokowała Niemców

Powstańcy na Mokotowie stawiali opór Niemcom aż do 27 września 1944 r. Było to możliwe m. in. dzięki fortyfikacjom reduty „Magnet”, które paraliżowały działania sił pacyfikacyjnych i jednocześnie umożliwiały komunikację pomiędzy Dolną a Górną częścią dzielnicy. Mimo doniosłej rol...