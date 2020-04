Mandaty za bieganie, dlugie kolejki przed sklepami i brak dzieci na ulicach. Tak wyglądał pierwszy dzień z nowymi ograniczeniami

Do ostatniej chwili trwały uzgodnienia w sprawie nowych zakazów związanych z trwającą w Polsce epidemią koronawirusa. Konsultacje odbywały się na poziomie ministerstw, następnie w poniedziałek odbyły się konsultacje z samorządowcami (marszałkowie województw i prezydenci największych miast). Wszystko to w odpowiedzi na to, co działo się w ostatnie dni. W sobotę i niedzielę do parków, lasów czy za miasto udały się setki ludzi. - Ostatni weekend nie napawa nadzieją, że te restrykcje, które do tej pory były, są wystarczające - mówił w poniedziałek minister zdrowia, Łukasz Szumowski.

Ostateczne decyzje w sprawie nowych zakazów zostały podjęte podczas zebrania Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które rozpoczęło się o godz. 9.30. Szczegóły przedstawił Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej, która rozpoczęła się we wtorek (31.03) w południe. Wraz z premierem pojawił się na niej minister zdrowia Łukasz Szumowski.