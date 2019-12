Mandoria: polski "Disneyland" 130 km od Warszawy. Ogromne wesołe miasteczko otworzy się latem 2020

W październiku firma Ptak S.A. związana z polskim miliarderem Antonim Ptakiem zapowiedziała, że wkrótce otworzy wielkie wesołe miasteczko w Rzgowie (około 130 km od Warszawy). "Miasto Przygód", jak nazywa to miejsce inwestor, znajdzie się przy węźle autostrady A1 i drogi S8. Zajmie teren aż 50 hektarów.

Mandoria: polski "Disneyland" 130 km od Warszawy. Ogromne we...

Motywem przewodnim parku tematycznego będzie renesans, a konkretnie czas odkrywców. W Mandorii przeniesiemy się do miast handlowych oraz portów z czasów największych odkryć geograficznych. Atrakcje nawiązywać będą do słynnych podróżników, wielkich wypraw oraz egzotycznych dóbr sprowadzanych w XV i XVI wieku do Europy.

