Manifestacje, Warszawa. Marsz Młodzieży Wszechpolskiej i piknik Obywateli RP. Czy doszło do konfrontacji?

1 sierpnia 2019. Warszawa w cieniu polityki? Czy czeka nas powtórka sprzed roku?

1 sierpnia 2019. Warsawa jak co roku zatrzyma się w godzinie “W”, by oddać hołd powstańcom. Nie będzie to jednak jedyne wydarzenie związane z powstaniem. Swoją obecnosć w przestrzeni publicznej zamanifestować chcą tego dnia środowiska z obu stron politycznego spektrum.