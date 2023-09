Maraton Warszawski 2023. Za nami 45. edycja święta biegaczy w stolicy. Oto zdjęcia uczestników - część druga

Za nami 45. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski. W niedzielę 24 września 2023 roku centrum Warszawy stało się areną dla wielkich maratońskich emocji, biegowych wzruszeń i sportowej walki na ponad 42-kilometrowej trasie 45. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego. Wszystko to uwieczniliśmy na fotografiach. W galerii znajdziecie zdjęcia uczestników 45. Maratonu Warszawskiego.

45. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski

Jubileuszowy 45. Maraton Warszawski wystartował w niedzielę 24 września o godzinie 9.00. Pół godziny później rozpoczął się bieg Nice To Fit You Warszawska Dycha. Spod PKiN maratończycy pobiegli przez Pragę i Wolę na Bemowo, Młociny i stamtąd wrócili do centrum. Imprezie towarzyszyły 34 strefy kibicowania na całej trasie, koncerty i atrakcje dla całych rodzin sportowców i kibiców w miasteczku biegacza.

Do biegu na królewskim dystansie 42,195 km zapisanych było około 6,5 tysięcy osób, na 10 km - 4 tysiące tysiące, do a do rywalizacji w sztafecie maratońskiej zgłosiło się 160 drużyn. W ramach najdłuższego dystansu rozegrane zostały też TEAM UP! Europe i TEAM UP! Everyone - drużynowe rywalizacje teamów maratońskich złożonych z zawodników z całej Europy.

Dzień wcześniej, w sobotę 23 września, w szranki na krótszych dystansach stanęło ponad 1000 młodocianych sportowców. - Wielkie miasta mają wielkie maratony. Nie trzeba być kibicem, żeby słyszeć o maratonie w Londynie, Paryżu albo w Berlinie. Chcemy, żeby Maraton Warszawski dołączył do europejskiej czołówki. W tym roku start i meta maratonu zostały przeniesione do ścisłego centrum, pod pałac kultury – tak jak w Paryżu finiszuje się przy Łuku Triumfalnym, a w Berlinie koło Bramy Brandenburskiej – mówi zastępczyni prezydenta Warszawy Renata Kaznowska. Maraton Warszawski z roku na rok przyciąga coraz więcej kibiców. Inspiruje też coraz więcej warszawianek i warszawiaków do aktywności, do przebiegnięcia choćby kilku kilometrów, do zadbania o swoją sprawność i zdrowie.

Nice To Fit You Warszawska Dycha

Również w niedzielę 24 września 2023 roku, punktualnie o godzinie 9:30 wystartował bieg na 10 kilometrów rozgrywany równolegle z jubileuszowym 45. Nationale-Nederlanden Maratonem Warszawskim. Bieg na „dychę" odbywa się cyklicznie jesienią, jako wydarzenie towarzyszące sportowemu święciu w stolicy Polski.

