Marcina Bosak pobity przez kierowcę z aplikacji na warszawskiej Ochocie. Jest akt oskarżenia dla 25-letniego Gruzina

Gruzinowi grożą 3 lata więzienia

Akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Gruzji Shakhinowi G. do sądu skierowała pod koniec lipca Prokuratura Rejonowa Warszawa–Ochota w Warszawie. "Mężczyzna jest oskarżony o to, że wspólnie i w porozumieniu z inną osobą brał udział w pobiciu Marcina B." - poinformował PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna.

Do pobicia doszło 21 kwietnia 2023 roku na warszawskiej Ochocie. Wówczas aktor zwrócił uwagę kierowcy na agresywny agresywną jazdę - co poskutkowało fizycznym zaatakowaniem pokrzywdzonego przez 25-letniego obcokrajowca. "Prokurator zakwalifikował to zachowanie jako występek o charakterze chuligańskim" - zaznaczył prokurator Szymon Banna.

"W toku postępowania ustalono, że podejrzany bił pokrzywdzonego pięściami oraz kopał go po całym ciele. Przez cały okres dochodzenia, na wniosek prokuratury, wobec Shakhina G. stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania" - podał.

W trakcie przesłuchania oskarżony częściowo przyznał się do zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Teraz mogą grozić mu 3 lata więzienia.