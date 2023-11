Marka Lush otwiera drugi sklep w Warszawie. Brytyjski hit podaje szczegóły. Znamy lokalizację i datę otwarcia

Drugi sklep Lush w Warszawie

Na otwarciu pierwszego sklepu w Złotych Tarasach warszawiacy mogli własnoręcznie zrobić bomby do kąpieli, bąbelkowe kostki lub świeże maski do twarzy – oczywiście pod okiem doświadczonych pracowników manufaktury LUSH. Tym razem ma być podobnie. Dodatkowo pierwsze 50 osób, które zrobią zakupy, mogą liczyć na prezent.

Nowy sklep, jako jeden z pierwszych na świecie, będzie miał najnowszy wystrój wnętrza, zgodny z koncepcją ReMind. To wyjątkowy projekt skupiający się na przekazywaniu wartości marki i wyraźnej ekspozycji poszczególnych kategorii produktów.

W duchu eko

LUSH to marka znana z zaangażowania w zrównoważony rozwój oraz działania, które mają na celu pozostawienie świata lepszym miejscem, dlatego warszawski sklep łączy w sobie tę filozofię z pięknym designem. Znajdujące się w nim meble wykonane zostały przez zaprzyjaźnionego z marką włoskiego stolarza, który użył drewna oraz tworzywa sztucznego pochodzących z recyklingu. Płytki podłogowe w warszawskim sklepie LUSH zawierają do 45% materiałów pochodzących z recyklingu, a oświetlenie to lampy LED o niskim zużyciu energii.