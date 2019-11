Marriott Warszawa. Amerykański sen po upadku komuny. Hotel, w którym bywali Obama, Jackson czy Pavarotti

- Zza granicy sprowadzano suszarki, a także adaptery do gniazdek, które ważyły po pięć kilogramów – wspomina Piotr Wezenfeld, który wtedy zajmował się utrzymaniem czystości pokoi, a dziś jest szefem recepcji. - Wszystko było na zamówienie gości, więc latali góra-dół – dodaje. Co ciekawe, Wezenfeld nie wiedział początkowo czym dokładnie będzie się zajmował w dziale „house keeping”. - Okazało się, że będę zarabiał cztery razy więcej niż dotychczas – mówi.

Wiadomość o tym, że słynny – i co ważne - amerykański Marriott rozpoczyna rekrutację szybko rozniosła się po Warszawie. Początkowo obsługa miała liczyć aż 1200 osób. Na potrzeby hotelu uruchomiono 14 restauracji, piekarnię, cukiernię czy rzeźnika. Był też pan do obsługi ksero, czy windziarz.

Ustalono, że do 20. piętra budynku znajdą się biura, a powyżej (aż do 41. piętra) pokoje hotelowe. Tak powstał pierwszy Marriott za żelazną kurtyną, a zarazem obiekt numer 500 amerykańskiej sieci.

Idalia Kostrzewska w 2010 roku otrzymała prestiżową nagrodę J. Willard Marriott Award of Excellence przyznawaną co roku ośmiu najlepszym pracownikom sieci (w sumie sieć zatrudnia ok. 150 tys. osób)

Standardowy pokój w Marriotcie kosztował wtedy dwieście dolarów. Ta cena nie zmieniła się przez dziesięć lat. Pięciogwiazdkowy standard uznanej sieci przyciągał biznesmenów, który tu – często w sali konferencyjnej czy restauracji, i z pomocą obsługi – podpisywali wielomilionowe kontrakty. To z Marriotta wyruszali przedstawiciele McDonalda, który wkrótce otworzyli nieopodal pierwszy fast-food w Polsce. To tu Michael Jackson snów wizje o parku rozrywki pod Warszawą, przedstawiciele Mercedesa otwierali polski oddział, a Szwedzi przywieźli w walizce pierwsze bezprzewodowe telefony komórkowe , którymi wkrótce zarazili Polaków. Z resztą nawet Pizza Hut otworzyła swój pierwszy lokal w naszym kraju w samym Marriotcie, na parterze.

Trening trwał kilka miesięcy, aż do otwarcia hotelu. Personel Marriotta, który zjechał tu z całego świata, uczył nową kadrę m. in. obsługi gości czy reagowania na nagłe sytuacje. Te umiejętności przydały się, gdy podczas otwarcia na wielkim balu pojawiło się nie 500 (jak się spodziewano), a aż 2000 gości.

Pewien książę arabski był tu z całą świtą. Zostawił tak duży napiwek, że wszyscy pracownicy hotelu (wtedy około tysiąc osób) byli zadowoleni. Piotrowi Wezenfeldowi z kolei najbardziej w pamięć zapadł Luciano Pavarotti. Słynny śpiewak operowy miał określone wymagania. Kazał hotelowi kupić… specjalne garnki na jego przyjazd. Gdy przyjechał, okazało się, że jest świetnym człowiekiem. To zresztą częsta „przypadłość” gości hotelowych. - Prezydent Obama zawsze oferował grupowe zdjęcie z zespołem, który go obsługiwał – słyszymy.

Obama zaskoczył gości hotelowych, gdy – wraz z ochroną – zszedł na siłownię. Nie prosił by zamknąć obiekt, ani wyprosić pozostałych. Ćwiczył wraz z innymi, co udało się uwiecznić na fotografii.

Polsko-żydowski biznesmen David Mitzner mieszkał w hotelu praktycznie przez osiemnaście lat. Płacił za pokój nawet jak stał pusty. Obsługa pamięta go z jednego. Zawsze, punktualnie o szóstej rano, wchodził na basen.

Nie on jeden miał w hotelu wyjątkowe miejsce. Leszek Możdżer do dziś przychodzi, by pograć na fortepianie znajdującym się w apartamencie prezydenckim na 40. piętrze. Zdarzało się, żeby goście przykładali ucho do drzwi i zastanawiali się, kto tak pięknie gra.

Polski zespół Marriotta uważa się za wielką rodzinę. Wspierają się, pomagają sobie i razem pracują od lat. Ich zaangażowanie doceniła sieć, która wysyłała personel, by szkolił innych np. przy otwarciu Marriotta w Kopenhadze czy Monaco. W tym roku Marriott Warszawa obchodzi swoje trzydzieste urodziny. Choć nie jest już jedynym pięciogwiadkowym hotelem w Warszawie, to dziś na stałe wpisał się w panoramę miasta.