Marsz dla Jezusa, Warszawa. Przekrój chrześcijan na stołecznych ulicach [ZDJĘCIA]

Marsz dla Jezusa, Warszawa. W sobotę 31 sierpnia do Warszawy przyjechało wielu chrześcijan z różnych środowisk. Wszystko za sprawą Marszu dla Jezusa, który tego dna przeszedł ulicami stolicy. Uczestnicy maszerowali pod takimi hasłami jak "Jezus Cię kocha", czy "Jezus ma plan dla Twojego życia". Po zakończeniu pochodu chrześcijanie będą bawić się pod Pałacem Kultury i Nauki, gdzie przez cały weekend odbywać się będą koncerty czy ewangelizacje. Przejdź do galerii, by zobaczyć zdjęcia z Marszu dla Jezusa w Warszawie.

