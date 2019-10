Marsz Niepodległości 2019. Znamy tegoroczne hasło i trasę pochodu

Całe wydarzenie trwać będzie ok. 5 godzin. Mieszkańcy stolicy i przyjezdni ze wszystkich zakątków kraju zgromadzą się o godzinie 14. Pochód wystartuje godzinę później. Zakończenie Marszu Niepodległości planowane jest na godzinę 19.

Podczas czwartkowej konferencji głos zabrał również Mateusz Marzoch - szef Straży Marszu Niepodległości.

Jak co roku będziemy starali się siłą naszych wolontariuszy zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom i doprowadzić ten marsz do końca. Straż Marszu Niepodległości to formacja ochotnicza (...) Jesteśmy wyszkoleni, szkolenia prowadzimy przez cały rok, a przed samym marszem intensyfikujemy je w kierunku zabezpieczenia tego zgromadzenia - mówił Marzoch.