Marsz Różańcowy, Warszawa. Narodowcy przeproszą Matkę Boską za Marsze Równości

O idei Marszu opowiedział też Marcin Dybowski z Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, która jest współorganizatorem wydarzenia. - Wielkie zło wyruszyło na podbój Polski i my chcemy się temu przeciwstawić. Wiadomo, że różaniec jest najlepszą bronią, by powstrzymać te piekielne hordy, które chcą odebrać naszym dzieciom i przyszłym pokoleniom wiarę w Boga i uczynić z nas niewolników - tłumaczył.

Organizatorzy zapewniają, że nie jest to inicjatywa polityczna. - Zachęcamy was do tego, by bronić wartości, na których ukonstytuowane jest nasze państwo. To jest walka Boga z szatanem - mówili, zapraszając do udziału w wydarzeniu.