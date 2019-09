Martwe kozy, Warszawa. Pół stada "naturalnych kosiarek" wymarło. Skandaliczne doniesienia z wyspy przy moście Gdańskim

Bezdomny mężczyzna, którego właściciel stada "wynajął" do opieki nad zwierzętami, zdradził fundacji drastyczne szczegóły zaniedbań względem nadwiślańskich kóz. Przedstawiciele Animal Rescue mieli usłyszeć, że proceder trwa już od dłuższego czasu. Ze stada liczącego 60 kóz pozostała jedynie połowa osobników. - Bezdomny oświadczył, że około 20 martwych kóz zakopał, a szczątki pozostałych wyrzucił do Wisły - zdradza nam Fabjański z Animal Rescue.

- Wczoraj udaliśmy się na miejsce, by to potwierdzić. Niestety informacja była prawdziwa. W okolicy pojawił się właściciel kóz oraz bezdomny, który miał ich pilnować - mówi Dawid Fabjański, rzecznik Animal Rescue.

W opinii fundacji - mężczyzna nieformalnie zatrudniony przez właściciela kóz - opiekował się nimi "tyle, na ile mógł". Obrońcy zwierząt nie dopatrują się jego winy, gdyż ten miał być zastraszany przez właściciela zwierząt. - Podczas naszej interwencji bezdomny popłakał się. Był trzeźwy. Myślę, że nas nie oszukiwał, on miał empatię do zwierząt. Mówił, że chciał to zgłosić, ale właściciel kóz groził mu, że jeśli to zrobi, to sam utopi go w Wiśle - ujawnia Dawid Fabjański.

Wstępne badania wykonane przez lekarza weterynarii ujawniły brak wdrożonego leczenia wśród stada. Przyczynami zgonów zwierząt mogły być różnego rodzaju choroby wirusowe lub bakteryjne. Fundacja Animal Rescue przekazała, że zwierzęta nie był odrobaczone.

Policja potwierdza zdarzenie

W sprawę zaangażowana została policja. Warszawscy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie wczoraj, ok. godziny 17:30. Patrol policji, który pojawił się na miejscu zdarzenia potwierdził doniesienia fundacji. - Policjanci wspólnie z inspektorami i lekarzem weterynarii ujawnili ok. 12 szkieletów kóz przysypanych ziemią. Na miejscu było również ok. 30 żywych, wygłodzonych zwierząt - mówi Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji. Co więcej - mężczyzna, który opiekował się kozami przekazał policji, że właściciel stada przebywa poza granicami kraju i nie można nawiązać z nim kontaktu.