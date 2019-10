Martwe kozy, Warszawa. Właściciel stada z zarzutami. Nie przyznaje się do winy. Kim jest "Abdul" z Józefowa?

Interwencja zakończona zarzutami

Oględziny wyspy przeprowadzili również warszawscy policjanci. Na miejscu ujawniono kilkanaście padłych kóz, z czego większość znajdowała się w stanie rozkładu. W opinii funkcjonariuszy reszta stada była wygłodzona i zaniedbana.

Zwierzęta były przetrzymywane w niewłaściwych warunkach bytowych, bez odpowiedniego pokarmu, dostępu do wody i opieki weterynaryjnej - czytamy w relacji stołecznej policji.

W wyniku interwencji kozy zostały odebrane właścicielowi i umieszczone w zastępczym gospodarstwie rolnym. Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami, za co grozi mu kara 3 lat więzienia. 39-letni cudzoziemiec nie przyznaje się do winy. Odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację obarcza bezdomnego, któremu powierzył opiekę nad stadem. W poprzednim artykule w tej sprawie informowaliśmy, że bezdomny miał być zastraszany przez obcokrajowca. Ciała padłych kóz zakopywał lub wrzucał do rzeki. - Podczas naszej interwencji bezdomny popłakał się. Był trzeźwy. Myślę, że nas nie oszukiwał, on miał empatię do zwierząt. Mówił, że chciał to zgłosić, ale właściciel kóz groził mu, że jeśli to zrobi, to sam utopi go w Wiśle - mówił nam Dawid Fabjański, rzecznik fundacji Animal Rescue.