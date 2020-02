Marzec w Teatrze Collegium Nobilium

6 marca, w sali im. J. Kreczmara, odbędzie się premiera „Hymnów” w reż. Anny Smolar, którą przygotowała wraz ze studentami IV roku kierunku aktorstwo teatru muzycznego. Będzie to ostatnia premiera w tym sezonie i mamy nadzieję, że widzowie przyjmą ją równie gorąco, jak poprzednie.

Hymny to opowieść o ciemnej stronie każdej indywidualnej i społecznej przemiany (chociaż w przypadku Hymnów jest to przemiana w rodzica lub opiekuna). Hymny – podniosłe i uroczyste pieśni pochwalne o charakterze apostroficznym towarzyszą rytuałom przejścia. Przypominając o gorszym i ciemnym uczą spostrzegać to co delikatne, piękne i nowe.

Więcej informacji o premierze znajdziecie Państwo na stronie http://tcn.at.edu.pl/spektakl/hymny/

2 marca zapraszamy na recital dyplomowy Pauliny Wróblewskiej pt. Moja Alabama. Paulina wykona utwory z repertuaru Ludmiły Jakubczak na Scenie Głównej Teatru Collegium Nobilium.

Repertuar marcowy ułożył się idealnie dla tych, którzy nie widzieli jeszcze poprzednich dyplomów, ponieważ będzie okazja zobaczyć je wszystkie! Gramy Niepodległych, w reż. Piotra Ratajczaka, Ustawienia ze świętymi, czyli rozmowy obrazów, w reż. Agaty Dudy-Gracz, Przybysza, w reż. Wojciecha Kościelniaka oraz Fizyków w reż. Marcina Hycnara. Będzie również możliwość obejrzenia Masary, na podstawie opowiadania Szczepana Twardocha, Duchów Szekspira, które zostały wyreżyserowane i zagrane przez studentów III roku oraz Pięknej Lucyndy, w reż. Ewy Konstancji Bułhak, o której możecie przeczytać Państwo na stronie: http://tcn.at.edu.pl/spektakl/piekna-lucynda/

W ramach Festiwalu Nowe Epifanie pokażemy cztery spektakle. Dwa na naszej Scenie Głównej: Oratorium o mleku, w reż. Sławomira Narlocha oraz Judasz. Laboratorium Epifanii, w reż. Katarzyny Minkowskiej. Pozostałe dwa spektakle odbędą się na innych scenach: Maria Magdalena. Wykład o grzechu, reż. Katarzyna Minkowska (Teatr Powszechny) oraz Zwiastowania, reż. Karolina Szczypek (Teatr Ochoty).

Zapraszamy do śledzenia naszego repertuaru!

Teatr Collegium Nobilium jak zwykle zapewnia specjalne zniżki seniorom i studentom.

Godziny otwarcia Kasy Teatru:

pon. – pt.: 11.00 – 19.00 lub do rozpoczęcia spektaklu

sob. – niedz.: 13.00 – 17.00 lub do rozpoczęcia spektaklu

Więcej informacji na stronie www.tcn.at.edu.pl