Maseczka z roślin? To nie jest żart. Naukowcy z SGGW opracowali innowacyjny filtr

W związku z zaistniałą ogólnoświatową pandemią, naukowcy rozpoczęli badania w kierunku możliwości zatrzymania wirusa SARS-CoV-2 przez opracowany przez nich filtr. Dobrą wiadomością jest to, iż wirus wywołujący chorobę COVID-19 ma podobne wymiary do wirusa grypy.

Ostatnio naukowcy zajmowali się opracowaniem filtra powietrza bazującego na wykorzystaniu wybranych gatunków roślin jako osobistą maseczkę do „zatrzymania wirusów”.

Jak czytamy w komunikacie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego , na pomysł stworzenia maski z filtrem roślinnym wpadli prof. Mohamed Hazem Kalaji, światowy specjalista w zakresie fotosyntezy oraz dr Jacek Mojski z Instytutu Biologii SGGW, który specjalizuje się w wertykalnej uprawie roślin. Od lat pracują nad zastosowaniem roślin do oczyszczania powietrza w miastach na otwartej przestrzeni oraz w pomieszczeniach zamkniętych takich jak biura, galerie handlowe, lotniska.

Lekka, tania i przyjazna środowisku

Co ważne, maseczkę będzie można przeznaczyć do wielokrotnego użytku. Jej dodatkowymi zaletami jest to, iż jest lekka, tania w produkcji i przyjazna dla środowiska.

"Innowacyjna budowa maseczki umożliwia absorpcję światła przez rośliny, tak aby mogły przeprowadzać proces fotosyntezy. Jest to warunkiem jej funkcjonalności. Nawet minimalna ilości światła, np. światła pokojowego jest wystarczająca, aby maseczka „działała” doskonale. Ponadto, maseczka może być również „czynna” w ciemności przez kilkanaście godzin" - wyjaśnia uczelnia.