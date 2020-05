Maseczki Red is Bad i “Babcia Special Edition”. Jak warszawiacy oswoili pandemię

Maseczki i płyny do dezynfekcji stały się elementem naszej codzienności do tego stopnia, że tworzymy spersonalizowane wzory ochronnego ubioru oraz jego wersje “premium”, dla tych, których na to stać. Dalsza część tekstu poniżej.

Pierwszym przejawem spersonalizowanej mody koronawirusowej o światowym zasięgu była dobrana do koloru stroju fioletowa maseczka słowackiej prezydent. Podczas zaprzysiężenia rządu tego kraju, była ona jedyną osobą ze swojego gabinetu, która zdecydowała się na ten ruch. Gdy jednak nakaz noszenia maseczek upowszechnił się w Polsce, okazało się, że Polki i Polacy również lubią wyglądać stylowo. Rozpoczął się wysyp sklepów oferujących nie tyle coraz lepsze środki ochronne, ile środki coraz bardziej stylowe.

Maseczka dla polskiego patrioty Maseczki, które być może lada dzień znikną z naszych ulic, doczekały się już swoich spersonalizowanych wzorów i podlegają trendom modowym, tak, jak inne elementy garderoby. Warszawska firma Red is Bad, “marka dla ludzi ceniących wolność i dumnych z polskiej historii”, produkuje maseczki w białoczerwoną flagę lub barwy militarne. Dla pań dostępne są modele w kwiatki, a w asortymencie firmy jest też “komin ochronny” z napisem Red is Bad.

Piękno wewnątrz Zresztą, maseczki w czasach pandemii okazały się jednym z popularniejszych towarów w wysyłkowych sklepach z odzieżą. W produkcje maseczki weszli producenci kojarzeni z luksusowymi wyrobami. Lidia Kalita, projektantka i marka również z Warszawy, oferuje maseczki dla pań. Zamiast infantylnych kwiatów i kolorowych wzorów proponuje jednak białe napisy na czarnym tle lub czarne na białym. Napis, oczywiście w języku angielskim, może brzmieć tajemniczo: “who’s that girl” (“kim jest ta dziewczyna”?), wesoło: “stress free area” (“obszar wolny od stresu”), albo emancypacyjnie “beauty inside” (“piękno wewnątrz”). Koszt jednej maseczki w porównaniu do innych elementów garderoby jest nie wygórowany - 40 złotych za sztukę. Choć to i tak cena przynajmniej dwukrotnie wyższa od przeciętnej. Dla bardziej świadomych własnego “looku” pań Lidia Kalita oferuje też zestawy dopasowane kolorystycznie: szorty z maseczką (199 zł) lub bluzkę z maseczką (299 złotych).

Maseczki premium Wybierając krawat, buty, czy szal możemy prosto zasygnalizować zasobność swojego portfela. A co z maseczkami? Luma Milanówek oferuje m.in. maseczki jedwabne, fakturą przypominające raczej bieliznę nocną niż materiał na środki ochrony osobistej. Koszt? 65 złotych. W cenie kieszonka na filtr. Jeśli jednak nie interesują nas warianty z już gotowych maseczek, możemy zaprojektować własną. Taką możliwość daje nam Cupsell, sklep z koszulkami. Możemy wybrać posiadany przez nas obrazek lub zdać się na wzór dostępny w sklepie. Do wyboru mamy między innymi następujące napisy: “Babcia limited Editon”, “Hot & Blondie”, “Girl Power”, “Tato Kocham Cię”, “Zuch Chłopak” lub “Super Dziecko”. Koszt spersonalizowanej maseczki to tylko 39 złotych.

Na rynku pandemicznych gadżetów pojawiają się też takie, które wykorzystują designerski potencjał dozowników z płynem do higieny rąk.