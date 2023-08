Matka przyznała się do zabójstwa miesięcznej córeczki i usiłowania zabójstwa dwóch synów. Jest akt oskarżenia

Akt oskarżenia przeciwko 33-letniej Magdalenie D.-M. do Sądu Okręgowego w Warszawie skierowała na początku sierpnia Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie.

Zabójstwo miesięcznej dziewczynki. Matka przyznała się do winy

Prokurator przypomniał, że w toku postępowania 33-latka przyznała się do zarzucanych jej czynów oraz złożyła wyjaśnienia.

Oznacza to, że kobieta w chwili popełnienia czynu była poczytalna.

Zabójstwo noworodka w Warszawie

Do tragicznej śmierci noworodka doszło na początku września 2022 roku. Jak nieoficjalnie ustaliła wtedy Polska Agencja Prasowa, wcześniej pomiędzy rodzicami - 32-letnią Magdaleną D.-M. i jej mężem - miało dojść do kłótni. W końcu mężczyzna wyszedł z mieszkania, a kobieta została sama z trójką dzieci, wtedy doszło do tragedii.

Z ustaleń wynika, że dziewczynka zginęła od ran kłutych w klatkę piersiową. Jej bracia zostali ranni. 3-latek miał uraz głowy, a 9-latek ranę ciętą szyi. Starszy z braci tragicznej nocy napisał sms-a do babci, że "mama chce ich pozabijać". Rodzina wezwała na miejsce policję.