Matura z matematyki 2020. Odpowiedzi i arkusz z egzaminu maturalnego z matematyki [9.06.2020]

Matura 2020 z matematyki miała odbyć się już miesiąc temu. Okazało się jednak, że na przeszkodzie stoi epidemia koronawirusa . Egzamin przełożono na 9 czerwca. W całym kraju odbędzie się z dbałością o zasady bezpieczeństwa. Trzeba stosować płyny dezynfekcyjne oraz zachowywać odstępy. Przy wejściu niezbędne są maseczki. O godzinie 9 maturzyści weszli na egzamin, który, jak co roku, trwa 170 minut, to znaczy dwie godziny i pięćdziesiąt minut. Oznacza to, że po godzinie 11 pierwsi uczniowie będą opuszczać sale egzaminacyjne. Już wkrótce pierwsze opinie i komentarze na temat matury z matematyki na poziomie podstawowym.

Generalnie arkusz, tak, jak w poprzednich latach, będzie składał się trzech grup pytań. Pierwsza z nich zawiera zadania zamknięte z czterema możliwymi odpowiedziami, z których tylko jedna jest poprawna. Za każde zadanie będzie można otrzymać od 0 do 1 punktu. Druga grupa zadań to zadania otwarte krótkiej odpowiedzi. Trzeba podać w nich odpowiedź wraz z krótkim uzasadnieniem. Można tu uzyskać maksymalnie dwa punkty. Trzecia i najtrudniejsza grupa zadań to zadania otwarte z rozszerzoną odpowiedzią. Trzeba w nich przedstawić strategię rozumowania, która doprowadziła nas do rozwiązania danego problemu. Skale ocenienia są różne, najczęściej można za nie otrzymać od zera do czterech, pięciu lub sześciu punktów. Maturę zdajemy wtedy, kiedy uzyskamy co najmniej jedną trzecią możliwych do zdobycia punktów.