Mazowiecka grupa SPEED nie odpuszcza łamiącym przepisy kierowcom. Ponad tysiąc kontroli w dwa tygodnie

Nieczytelna rejestracja, brak prawa jazdy

Jednego z motocyklistów policjanci z grupy SPEED chcieli zatrzymać w miejscowości Świerże Górne (gm. Kozienice). Funkcjonariusze dali kierującemu sygnały do zatrzymania ze względu na nieczytelną tablicę rejestracyjną, jednak ten je zignorował. Policjanci ruszyli za nim w pościg, który objął kilka miejscowości w powiecie kozienickim. Mężczyzna został zatrzymany po kilkunastu kilometrach. Okazało się, że 36-letni mieszkaniec Kozienic nie miał uprawnień do kierowania motocyklami. Sprawą zajmie się teraz sąd, ponieważ niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest przestępstwem.