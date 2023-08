Mazowsze. 22-latek oszukiwał metodą "na pracownika banku". Poszkodowany stracił blisko 15 tys. zł

W połowie czerwca do Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie wpłynęło zawiadomienie dotyczące oszustwa metodą "na pracownika banku". Poszkodowany stracił prawie 15 tysięcy złotych. Pieniądze były wypłacane przez oszusta przy użyciu kodów BLIK.

Funkcjonariusze zwalczający przestępczość gospodarczą i korupcję natychmiast podjęli działania. Służby wytypowały oraz zatrzymały sprawcę, który przyznał się do stawianych mu zarzutów.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i 22-latek trafił na 3 miesiące do aresztu - przekazała asp. szt. Monika Orlik z pruszkowskiej komendy. Za popełnione oszustwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do 8 lat.