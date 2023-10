Mazowsze ma swoją piosenkę. Odbyła się premiera wyjątkowego utworu

Piosenka Moje Mazowsze” została zaprezentowana w konferencji prasowej. Wykonali ją na żywo soliści wraz z chórem zespołu Mazowsze. Premierowo był pokazany także teledysk do tej piosenki.

- Spotkaliśmy się dzisiaj w Basenie Artystycznym Warszawskiej Opery Kameralnej po to, aby uczcić w kolejny sposób jubileusz samorządu województwa, 25-lecie samorządu województwa, również mazowieckiego, chociaż co do zasady – województw wszystkich – wskazał Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego. – Z tej okazji powstał pomysł, którego byłem autorem, żeby powstała piosenka o Mazowszu.