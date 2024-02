Mazowsze. Napastował kobiety na ulicach w Siedlcach. 43-letni mężczyzna trafił do aresztu

O mężczyźnie, który w rejonie centrum miasta i dworca PKP podbiegał do kobiet i łapał je za miejsce intymne było słychać już od jakiegoś czasu. Z otrzymywanych zgłoszeń, wynikało, że te zdarzenia miały charakter krótkotrwały, który skutkował tym, że pokrzywdzone kobiety nie były w stanie opisać sprawcy lub ten opis był zbyt ogólny - przekazała oficer prasowa siedleckiej policji kom. Ewelina Radomyska.

Mężczyźnie przedstawiono zarzuty doprowadzenia do innej czynności seksualnej. 27 lutego na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Siedlcach aresztował go na trzy miesiące. Za przestępstwa, których dokonał, grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.