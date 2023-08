Mazowsze. Park Nauki Torus w Ciechanowie został Cudem Polski 2023. Przyciąga najsłynniejszą na całym świecie wieżą ciśnień

Nauka poprzez zabawę

Park Nauki Torus w Ciechanowie to placówka przyciągająca osoby spragnione nie tylko wiedzy naukowej, ale także dobrej zabawy. Park stawia bowiem na naukę poprzez zabawę i zachęca do zdobywania wiedzy przez samodzielne eksperymentowanie i doświadczanie nauki. W specjalnych salach do dyspozycji są eksponaty z dziedziny matematyki, fizyki, techniki oraz iluzji i architektury, co oznacza, że w parku odnajdą się zarówno miłośnicy nauk ścisłych, jak i sztuki. Nie brakuje również technologicznych nowości takich jak interaktywny ekran mgłowy, który pozwala na wyświetlanie obrazów w powietrzu, na bardzo cienkiej warstwie suchej mgły.