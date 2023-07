Mazowsze. Zakrwawiona kobieta schroniła się na posterunku policji. Uciekała przed 64-letnim mężczyzną

Do zdarzenia doszło w piątek, 21 lipca. Po godz. 21 na posterunek policji w Żelechowie wbiegła zakrwawiona kobieta. Okazało się, że 47-latka schroniła się tam przed mężczyzną, który ją gonił. Policjanci udzielili jej niezbędnej pomocy i wezwali karetkę, którą poszkodowana została zabrana do szpitala. W tym czasie policjanci zatrzymali napastnika - 67-latka, który trafił do policyjnego aresztu.