Meble z Kanady i USA za grosze w Warszawie. To jedyny taki sklep w Polsce. Uratowali już ponad 1000 ton mebli

Za oceanem to już doskonale znana forma sklepu charytatywnego. U nas dopiero raczkująca. Odwiedziliśmy jedyny w kontynentalnej Europie sklep ReStore, którego pomysłodawcami są przedstawiciele fundacji Habitat for Humanity Poland. Kupicie tam meble, akcesoria, elektronikę, książki czy wyposażenie mieszkania w niezwykle atrakcyjnych cenach, bo poniżej rynkowych. Co jednak najważniejsze - każda wydana złotówka wspiera cele fundacji.

Sklep charytatywny. Jak to działa?

W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Irlandii to jest już znany koncept. Często takie punkty mieszczą się w centrach handlowych albo w ich pobliżu. Jeśli chcesz wyposażyć biuro czy mieszkanie to takie sklepy stanowią alternatywę i uzupełnienie dla sklepów meblowych czy zajmujących się wyposażeniem i dekoracjami. Szafy, biurka, stoły, oświetlenie, krzesła, ale też mniejsze elementy wyposażenia. Znajdziemy tutaj naprawdę mnóstwo rzeczy. To, co najciekawsze, że ReStore dostaje je w darach np. od firm opróżniających biura, ludzi pozbywających się mebli ze swojego mieszkania czy... placówek dyplomatycznych. - Dla Kanadyjczyków czy Amerykanów to naturalne, że robią coś takiego. Wymieniają na przykład meble. Co mogą zrobić ze starymi? Oddają nam. Nawet ten stolik [Jarek z ReStore podnosi stolik] ma naklejkę "Made in Canada". Gdzie indziej w Warszawie kupisz meble wyprodukowane w Kanadzie? W dodatku za taką cenę - opowiada mi Jarek, który odpowiada za warsztat w ReStore. Trafiają się zresztą niezwykłe ciekawostki. Mieli tu już marmurową piękną wannę, która trafiła do celebryty, świetny monitor przeznaczony dla graczy, kopie obrazu Jana Matejki "Zawieszenie dzwonu Zygmunta", cenne antyki czy perełki z PRL-u.

To nie komis, ale kupimy tu wiele rzeczy za grosze

- Od początku naszego istnienia udało nam się uratować około 1000 ton mebli przed trafieniem na śmietnik. Zaczęliśmy działać w 2020 roku, czyli dość niefortunnie, bo akurat wybuchła pandemia, ale projekt się obronił i działa - mówi nam Andrzej Przedworski, Restore Manager. Zresztą jak opowiada, są ambicje, aby pojawić się w innych częściach Polski. Na razie jednak nadal rozpoznawalność budowana jest w Warszawie. Wiele osób nadal o tym miejscu po prostu nie wie. Popularne są serwisy z ogłoszeniami, gdzie kupimy używane rzeczy, ale mało kto wie, że można je oddać stacjonarnie. - Warto pamiętać, że Restore nie jest komisem. Nie przyjmujemy mebli w komis oraz ich nie skupujemy. Wszystko co można u nas znaleźć to darowizny przekazane przez osoby prywatne, firmy i instytucje. Czasami podejmujemy się jakichś napraw - dodaje Andrzej Przedworski. Krzysztof Jedynak

Pomoc z transportem

Problemem dla osób, które chcą kupić używany sprzęt czy meble może być kwestia transportu. Kupię coś taniej, ale nie mam jak tego przetransportować. - Tutaj też jest pole do porozumienia z nami. Mamy zaznajomioną firmę transportową, która może pomóc - słyszę. Faktycznie, część sprzętu jest już oznaczona naklejkami "Sprzedane", ale jest jeszcze w salonie. Zaznaczmy jeszcze raz ReStore to sklep non-profit z otrzymanymi w postaci darowizn meblami i artykułami wyposażenia wnętrz oraz materiałami wykończeniowymi dostępnymi w bardzo atrakcyjnych cenach. Zyski wypracowane ze sprzedaży przeznaczone są na realizację celów statutowych Fundacji Habitat for Humanity Poland (www.habitat.pl). Jak podkreślają nasi rozmówcy, bez Fundacji Habitat for Humanity Poland ReStore po prostu nie mogłoby istnieć. To właśnie fundacja stworzyła ten koncept.

Co dokładnie możemy tu kupić i jak dokładnie pomagamy?

Wśród przedmiotów, czekających na kupców, zobaczymy szafy wyglądające na niemal nowe, ale też takie, które mogą mieć około 100 lat. Jest chociażby piękna, stara, ale odnowiona szafa z przeszklonym środkiem, do tego biurko w zestawie - oba przedmioty mają piękne zdobienia nóg wyglądające jak łapy. Kupimy też typowe biurowe biurka i stoliki prosto z ambasady Kanady, łóżka dziecięce, jest mnóstwo krzeseł biurowych czy monitory w dobrym stanie. Dużo sprzętu w budżecie studenckim po 150-200 zł. - Jeśli chodzi o amerykańskie czy kanadyjskie meble to naszym sportem jest szukanie w nich skrytek. To dla nich niemal standard. Kiedyś w łóżku amerykańskim znaleźliśmy schowek na strzelbę w wezgłowiu łóżka - opowiada mi Jarek z ReStore. Krzysztof Jedynak Nie brakuje książek, szklanek, butelek, mniejszych akcesoriów, obrazków ściennych, wazonów, filmów na DVD. Wyposażenie ReStore jest niesamowicie bogate. - Dostaliśmy raz wyposażenie od jednej z firm, która wyprowadzała się ze swojego biura. Wśród tego co nam przekazali było mnóstwo roślin, całe pomieszczenie zapełniliśmy sadzonkami, kwiatami, roślinami. Było tego naprawdę mnóstwo. Sprzedało się może w tydzień - opowiada nam Jarek. Jak wspomniałem, Jarek odpowiada też za zajęcia warsztatowe. Obecnie najczęściej są one organizowane dla darczyńców, którzy przekazują wyposażenie do ReStore i dodatkowo mogą jeszcze pomóc w ten sposób, tworząc różne sprzęty. - Chcemy też zacząć współpracować z lokalną społecznością. Mam nadzieję, że za jakiś czas uda nam się coś takiego zorganizować - mówi nam z kolei Andrzej, Restore Manager. Krzysztof Jedynak Całą ideą ReStore jest oczywiście wspomniana wcześniej działalność fundacji. Pomaga osobom w trudnej sytuacji mieszkaniowej, a jednocześnie tworzenie eko-społeczności i wspieranie Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Niemal każda interakcja z ReStore to pomoc innym. Jeśli przekazujemy darowiznę to zyskuje ona nowe życie i wspieramy ekologię, jeśli kupujemy sprzęt to pieniądze idą na fundacje. Pamiętajcie też, że jeżeli macie do oddania duży sprzęt lub meble i nie macie jak go przewieźć to możecie skontaktować się z ReStore i będą oni mogli pomóc zabrać wspomniane wyposażenie.

Warto pamiętać, że sklep nie prowadzi sprzedaży na zasadzie sklepu internetowego. Można to porównać bardziej do wyprzedaży garażowej, pchlego targu czy ogłoszeń z używanymi rzeczami, ale stacjonarnie. Asortyment często się zmienia, bo ze względu na atrakcyjne ceny jego duża część bardzo szybko się sprzedaje. Z kolei nad projektem czuwa wspomniana Fundacja Habitat for Humanity Poland zajmując się między innymi wsparciem osób z problemami mieszkaniowymi. Więcej o ReStore dowiecie się z ich strony internetowej tutaj.

