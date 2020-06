Mechanik Warszawa. Gdzie znajdziemy najtańszego mechanika w Warszawie?

Mechanik to jedna z tych profesji, która nigdy nie będzie narzekała na brak zajęcia. Samochodów po ulicach jeździ coraz więcej. A samochody mają to do siebie, że się psują. Zwłaszcza te kilkunastoletnie. Wybór warsztatu samochodowego to ważna decyzja. Jak znaleźć najtańszego mechanika w Warszawie?

Czytaj też: Wymiana opon, Warszawa. Ile to kosztuje? Gdzie wymienić opony? Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na polskich drogach jeździ prawie 30 milionów samochodów (dane na 2019 rok). Tak ogromna liczba aut sprawia, że mechanicy nie narzekają na brak zajęcia. Często zdarza się, że na wolny termin u mechanika trzeba czekać nawet kilka tygodni. Co ciekawe, na naprawy naszego samochodu oraz na wizyty u mechanika wydajemy ponad połowę pensji minimalnej (1360 złotych), a ponad 30 proc. kierowców odwiedza mechanika od trzech do pięciu razy w roku. Co trzeci kierowca zagląda do mechanika aż 3-5 razy rocznie, a 65 proc. przebadanych kierowców 1-2 razy w roku. Dlatego warto, by naprawa usterki była wykonana fachowo i nie wymagała poprawek. Serwisy samochodowe cieszą się różną renomą, do serwisu gdzie pracują lepsi fachowcy trudniej się dostać. Pierwsza zasada poszukiwania mechanika brzmi: warto poczekać na wolny termin u sprawdzonego mechanika niż na szybko jechać do pierwszego lepszego warsztatu i potem żałować.

Jak widać na poniższej mapie, w Warszawie nie możemy narzekać na brak możliwości:

Jak wybrać dobrego mechanika w Warszawie? Przy wyborze warsztatu samochodowego warto poszukać o nim opinii. Można poszukać ich wśród rodziny czy znajomych lub w internecie. Obecnie można znaleźć szereg opinii na forach internetowych czy grupach na Facebooku. Szybko i łatwo można dowiedzieć się, który warsztat samochodowy warto odwiedzić, a który omijać szerokim łukiem. Jest to szczególnie przydatne dla osób, które nie znają się na samochodach i nie wiedzą, co się w nim zepsuło. Mechanicy potrafią wyczuć na kilometr takich laików. Jeśli fachowiec będzie nieuczciwy, może klienta naciągnąć na wymianę bardzo drogiej rzeczy, która nie jest przyczyną usterki. Dlatego osoby nie mające dużej wiedzy z zakresu motoryzacji powinny jechać tylko do sprawdzonego mechanika, który jest uczciwy i wymieni tylko potrzebne elementy.

Wybór mechanika w dużym stopniu zależy od usterki Oczywiście bardzo ważne jest, co zepsuło się w samochodzie. Jeśli przepaliła się żarówka, to wystarczy podjechać do pierwszego lepszego warsztatu samochodowego. Większy problem mamy, jeśli zepsuł się jakiś ważny element samochodu lub, co gorsza, nie wiemy co szwankuje. Wtedy musimy zostawić auto na kilka dni w serwisie samochodowym. Fachowiec musi wykonać diagnostykę komputerową oraz przejrzeć nasz pojazd w celu zlokalizowania usterki. Wtedy dzwoni do klienta z wyceną i ten decyduje się na naprawdę w tym warsztacie lub szuka innego. Często sama wycena jest darmowa - a dysponując wiedzą, co w samochodzie jest nie tak, możemy porównać cenniki poszczególnych warsztatów.

