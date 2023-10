Mecz Polska - Mołdawia na PGE Narodowym. Utrudnienia w Warszawie. Objazdy i zmiany w komunikacji miejskiej

Polska - Mołdawia na PGE Narodowym. Jak dojechać na mecz?

Najprostszym sposobem dojazdu na stadion jest wybór komunikacji publicznej. W niedzielę warto skorzystać z metra, które zatrzymuje się przy samym stadionie. Ponadto, pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich również zapewnią sprawną komunikację dla kibiców. Tramwaje kursujące mostem Józefa Poniatowskiego oraz autobusy również ułatwią dojazd na miejsce wydarzenia.

Co ważne, z okazji wyborów, w dniu 15 października, Warszawski Transport Publiczny (ZTM) będzie dostępny bezpłatnie od godziny 00:00 do 23:59. Osoby posiadające bilety na mecz, zaproszenia oraz akredytacje wydane przez UEFA mają prawo do darmowej podróży środkami komunikacji ZTM w granicach 1. strefy biletowej ZTM, a także do korzystania z bezpłatnych parkingów "Parkuj i Jedź" do poniedziałku, 16 października, do godziny 1:00. Ponadto, bilety ZTM i Kolei Mazowieckich są wzajemnie honorowane.