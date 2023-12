Melt museum w Warszawie. Immersyjny Disneyland jest już otwarty. Tu zaciera się granica między światem rzeczywistym a wirtualnym Martyna Konieczek

Niedawno w Warszawie otworzyło się nietypowe muzeum - melt museum. To pierwszy taki obiekt w naszym kraju i tej części Europy. W nowo otwartej placówce zacierają się granice między tym, co jest realne, a co iluzją. Zamiast eksponatów w gablotach i obrazów na ścianach, czeka na Was kilkanaście pomieszczeń wypełnionych nowymi technologiami, działającymi na wszystkie zmysły. Sprawdźcie w artykule poniżej, czym zaskakuje melt museum, godziny otwarcia oraz ceny biletów.