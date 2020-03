Metro dojedzie na czas. Trzy nowe stacji na Woli zostaną otwarte 4 kwietnia. Trwają odbiory

Prace budowlane zostały zakończone. Aktualnie trwają odbiory i chociaż czas ucieka, to miasto zachowuje optymizm. Ratusz wyobrażał sobie, że nowy odcinek M2 będzie otwierany w zupełnie innej atmosferze, ale plany inwestycyjne nie ulegają zmianie. Wkrótce mieszkańcy Woli i Bemowa będą mogli korzystać z trzech nowych stacji drugiej linii metra.

Tak wyglądają nowe stacje metra na Woli:

Nowe wolskie stacje wyróżniają się aranżacją i kolorami. Na stacji Księcia Janusza znajdą się także tory odstawcze i komora do zawracania. Dojazd ze stacji Księcia Janusza na ul. Świętokrzyską będzie trwał ok. 12 minut. Wiosną 2019 roku na granicy Woli i Bemowa rozpoczęła się także budowa dwóch kolejnych stacji metra - Ulrychów oraz Bemowo. Mieszkańcy skorzystają z nich na początku 2022 roku.

Rozbudowa II linii metra na Woli to trzy stacje i ok. 3,4 km trasy Nowe stacje to: Płocka (C08) umiejscowiona pod ul. Płocką w rejonie skrzyżowania z ul. Wolską; Młynów (C07) pod ul. Górczewską po wschodniej stronie wiaduktu kolejowego w rejonie ul. Sokołowskiej i Syreny oraz Księcia Janusza (C06) pod ul. Górczewską w rejonie skrzyżowania z ul. Księcia Janusza.