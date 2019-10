Metro na Bemowo. Budowa nowych stacji z lotu ptaka. Podziemna kolej dojedzie tutaj w 2021 roku

Wiosną 2019 roku na granicy Woli i Bemowa rozpoczęła się budowa dwóch stacji drugiej linii metra. Do tuneli podziemnej kolei na Woli wjechały już pierwsze pociągi testowe. To znak, że budowa tego odcinka jest na finiszu. Nie oznacza to jednak zakończenia prac przy rozbudowie II linii metra. Budowa dwóch kolejnych stacji jest już mocno zaawansowana. Doskonale widać to z drona. Zdjęcia znajdziecie w galerii. Dalsza cześć tekstu poniżej.