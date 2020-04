Metro na Bródnie. Drążenie tunelu wystartuje z opóźnieniem

W pierwszej połowie marca obie tarcze drążące tunel metra zostały opuszczone opuszczono w szybie startowym na stacji C21 Bródno w rejonie ulicy Łabiszyńskiej. Mają one wydrążyć dwa równoległe tunele za stacją dostawczą C18 Trocka. Będą musiały wydrążyć 5785 metrów tunelu. Tarcze miały ruszyć na początku kwietnia.

- Część koniecznych przeglądów, wykonywanych przez specjalistów z zagranicy - w tym producenta tarczy - była niemożliwa do uzyskania w marcu. Pracownicy nie byli w stanie przyjechać, trzeba było część testów przeprowadzić zdalnie, co zajęło czas - mówi Bartosz Sawicki, rzecznik wykonawcy.

Tarcza TBM nie powinna się zatrzymywać po starcie, gdyż to stwarza dodatkowe ryzyko. Obsada tarczy to wysokowyspecjalizowani pracownicy. Musimy zminimalizować ryzyko przerwania robót z uwagi na zachorowanie któregokolwiek z członków personelu obsługującego TBM. W związku z tym na miejscu robót będzie znajdował się tylko jeden zespół obsługi maszyny TBM. Zakażenie któregokolwiek z członków obsługi TBM spowoduje wyłączenie całego zespołu - mówi Sawicki.

Pracownicy do obsługi drugiej tarczy Anna zostali zatrzymani w marcu na kwarantannie w Dubaju i w związku z ograniczeniem ruchu lotniczego nie wiadomo kiedy przylecą do Polski. - Będziemy gotowi, żeby rozpocząć drążenie drugą tarczą niezwłocznie po przyjeździe pracowników, oczywiście po przejściu kwarantanny. Obecnie żadna linia lotnicza nie może potwierdzić terminów wznowienia komunikacji do Polski.