Metro na Bródnie. Ogromne wiertarki zaczęły drążyć podziemny tunel. Zdążą na czas?

"Maria", czyli ogromna wiertarka drążąca podziemne tunele, wystartowała ze specjalnie stworzonego szybu przy przyszłej stacji C21 Bródno w poniedziałek 4 maja w godzinach porannych. Do końca roku, wraz z drugą tarczą TBM "Marią" będą wierciły po 5,8 km tunelu w kierunku stacji C18 Trocka.

Początkowo wiercenie miało rozpocząć się w kwietniu, ale koronawirus - a co za tym idzie braki kadrowe - spowodowały przesunięcie tego terminu. - Tarcza TBM nie powinna się zatrzymywać po starcie, gdyż to stwarza dodatkowe ryzyko. Obsada tarczy to wysokowyspecjalizowani pracownicy. Musimy zminimalizować ryzyko przerwania robót z uwagi na zachorowanie któregokolwiek z członków personelu obsługującego TBM. W związku z tym na miejscu robót będzie znajdował się tylko jeden zespół obsługi maszyny TBM. Zakażenie któregokolwiek z członków obsługi TBM spowoduje wyłączenie całego zespołu ** - mówił nam ostatnio Bartosz Sawicki, rzecznik wykonawcy metra firmy Gulermak.