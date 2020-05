Metro na Karolin. Są decyzje lokalizacyjne dla fragmentu metra na Bemowie

Metrona Karolin. Są decyzje lokalizacyjne

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł wydał pierwsze decyzje lokalizacyjne dotyczące ostatniego odcinka drugiej linii metra w Warszawie. - Jest dobra wiadomość z ostatnich dni. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne co do następnych stacji metra za stacją Powstańców Śląskich aż do stacji końcowej w Morach poza Warszawą. To jest decyzja, która jest podstawą do tego, żeby dalsze prace przy rozbudowie drugiej linii metra zostały uruchomione. Reszta jest już w rękach miasta. Decyzje zostały wydane bez zbędnej zwłoki - powiedział Konstanty Radziwiłł podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. Dotyczą one stacji C3 Lazurowa i wentylatorni V2 oraz stacji C1 Karolin wraz z szybem startowym dla tarcz drążących tunele. To oznacza, że na decyzje czeka jeszcze stacja C02 Chrzanów, STP Karolin oraz druga wentylatornia.