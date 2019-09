Metro na Targówek: kiedy otwarcie? Pociągiem przejedziemy prawdopodobnie w niedzielę 15 września

W tym czasie zmienione zostaną tablice informacyjne, a także naklejki ze schematem tras nad drzwiami. Wszystko jest już gotowe i czeka w magazynie na montaż. Jeżeli decyzja zostanie wydana w czwartek, metrem będziemy mogli przejechać w niedzielę - 15 września. Ten termin wydaje się najbardziej prawdopodobny.

Obecnie trwają jeszcze prace nad rozkładem jazdy. - W szczycie pociągi będą jeździć z częstotliwością co 2 minuty 50 sekund - mówi nam Tomasz Kunert z ZTM podkreślając, że to założenia rozkładu, które są aktualnie konsultowane z Metrem Warszawskim. - Chcemy, żeby metro jeździło częściej: w międzyszczycie co 5 minut, w sobotę co 6 minut, a w niedzielę co 6.50 - tłumaczy Kunert.