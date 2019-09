Metro na Targówek. Otwarcie w niedzielę: "Jesteśmy gotowi". Pierwszego dnia przejedziemy za darmo

Oznacza to, że Warszawa dostała "zielone światło". Teraz decyzję musi wydać stołeczny ratusz. - Jesteśmy gotowi - usłyszeliśmy w ratuszu. Oznacza to, że nowym odcinkiem II linii metra przejedziemy już w niedzielę 15 września. Tego dnia, jak udało nam się dowiedzieć, nowym odcinkiem przejedziemy bez opłat. Niewielka uroczystość, z okazji otwarcia, odbędzie się przy stacji Trocka.

Co jest potrzebne do uruchomienia metra?

- Po otrzymaniu decyzji jesteśmy w stanie uruchomić metro w ciągu 72 godzin - mówił nam kilka dni temu Paweł Siedlecki z warszawskiego metra. W tym czasie zmienione zostaną tablice informacyjne, a także naklejki ze schematem tras nad drzwiami. Wszystko jest już gotowe i czeka w magazynie na montaż.

Obecnie trwają jeszcze prace nad rozkładem jazdy. - W szczycie pociągi będą jeździć z częstotliwością co 2 minuty 50 sekund - mówi nam Tomasz Kunert z ZTM podkreślając, że to założenia rozkładu, które są aktualnie konsultowane z Metrem Warszawskim. - Chcemy, żeby metro jeździło częściej: w międzyszczycie co 5 minut, w sobotę co 6 minut, a w niedzielę co 6.50 - tłumaczy Kunert.

Czas przejazdu na całej trasie, ze stacji Rondo Daszyńskiego (Wola) do Trockiej (Targówek), potrwa jedynie 20 minut. Dla porównania obecne połączenie jest dziesięć minut dłuższe. I to zakładając, że z Trockiej (przystanek na rogu z Pratulińską) dojedziemy do stacji metra M2 Dworzec Wileński, a potem koleją podziemną.