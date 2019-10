Metro na Wolę. Montują złote ściany i zielone trójkątne sufity. Coraz bliżej zakończenia prac. Kiedy otwarcie?

- Mamy nadzieję, że cała budowa zakończy się w listopadzie. Przewidujemy dopuszczenie tego odcinka do użytkowania w marcu lub kwietniu przyszłego roku. Oczywiście budowa metra będzie kontynuowana zarówno w przypadku II linii, jak i III linii, gdzie zaczynają się prace koncepcyjne - powiedział Rafał Trzaskowski.

Pierwszy pociąg z pasażerami przejechał aż do stacji C8 Płocka, która zamyka budowany własnie zachodni odcinek II linii metra. W wagonikach znalazł się prezydent Trzaskowski, wykonawcy inwestycji oraz dziennikarze. Niedawno w tunelu włączono już napięcie na trzeciej szynie, co oznacza, że mogły rozpocząć się testy pociągów.

Podczas testowego przejazdu dobrze widać było budowane stacje na Woli. Pierwsza (patrząc od Ronda Daszyńskiego) Płocka wyglądem nawiązuje do przemysłowego dziedzictwa Woli, a przede wszystkim do zakładów im. Kasprzaka. Na peronach montowane są charakterystyczne ściany koloru złotego, a także miedziany sufit. Ta stacja robi zdecydowanie największe wrażenie.

Następna - Młynów - jest najmniej zaawansowana, jeśli chodzi o wygląd peronów. Wyłaniają się już jednak białe i błękitne elementy wykończenia, które - jak słyszymy - mają nawiązywać do pobliskiego Parku Moczydło. Ostatnim przystankiem na nowym, zachodnim odcinkiem drugiej nitki jest stacja Księcia Janusza wyróżniająca się sufitem wyłożonym charakterystycznymi zielonymi, trójkątnymi panelami. Mają one nawiązywać do dawnych ogrodów Ulrychów. Pasażerowie mają czuć się jakby spacerowali "wzdłuż szpaleru drzew".