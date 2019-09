Metro na Wolę. Przemysłowy wystrój stacji Płocka. Prace zakończą się za dwa miesiące

Jak wygląda na budowie? Stacja C8 Płocka ma nawiązywać do przemysłowej przeszłości dzielnicy. W środku widać już miedziane panele, które pojawią się na ścianach, suficie, słupach oraz na antresoli. Geometria wystroju ma nawiązywać do układów scalonych i oporników (to odniesienie do pobliskich Zakładów Kasprzaka).

W połowie września otwarto wschodnio-północny odcinek II linii metra. Po Targówku przyszła kolej na Wolę. Tam, zgodnie z pierwszymi założeniami, pociągi miały jeździć w tym samym czasie co na przeciwległym krańcu. Ze względu na problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę, prace na Woli wystartowały pół roku później. Zgodnie z kontraktem turecka firma Gülermak, która buduje ten odcinek ma czas do końca listopada.

Sam peron jest już gotowy w 95 procentach. Ułożona została posadzka oraz kamienne płyty, grube na cztery centymetry. Najwięcej prac pozostało na antresoli, gdzie do końca listopada wykonane zostaną ściany (jako ostatni element stacji). Do stacji Płocka zbudowanych zostało siedem wejść, cztery od strony ul. Ludwiki oraz trzy od ul. Wolskiej. Pawilony wejściowe otrzymają ostateczny wygląd na przełomie października i listopada.

Co ciekawe, w czasie budowy stacji sześć metrów pod ziemią natrafiono na słonia leśnego sprzed 100 tysięcy lat. Szkielet trafi do muzeum, a replika kości zostanie umieszczona w podłodze na antresoli stacji od strony ul. Wolskiej. We wrześniu gotowa będzie nawierzchnia ulicy Płockiej pod którą budowana jest stacja. Wygląda na to, że jesienią zostanie otwarta do ruchu. Decyzja w tej sprawie należy jednak do urzędników.

W niedzielę miasto zorganizowało wycieczkę dla mieszkańców po budowanej stacji Płocka. - Obecnie montowane są również ostatnie sztuki oświetlenia oraz paneli na suficie peronu. Z kolei w październiku rozpoczną się montaże szklanych elementów w pawilonach handlowych oraz tafli na stalowych konstrukcjach wejść - informuje Urząd m.st. Warszawy. Oznacza to, że prace są już na ostatnim etapie. Wydaje się, że listopadowy termin nie jest zagrożony. Potem przyjdzie czas na odbiory i kontrole. Potrwa to zapewne kilka miesięcy. Dla porównania, budowa metra na Targówku zakończyła się w maju, a otwarcie nastąpiło w połowie września.