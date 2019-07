Metro na Woli. Budowa wolskiego odcinka podziemnej kolei idzie zgodnie z harmonogramem. Jakie prace aktualnie wykonuje wykonawca?

Za 3 lata będzie tutaj metro. Na razie podłączają kanalizację

Pod koniec 2022 roku zostanie oddany do użytku zachodni odcinek drugiej linii metra. Będzie się on składać z trzech stacji - Lazurowa, Chrzanów, Karolin - oraz stacji techniczno-postojowej Mory. Inwestycja budzi jednak mieszane uczucia, bowiem teren przyszłych stacji metra to jak...