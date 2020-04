Metro na Woli gotowe. Wirtualna wycieczka po nowych stacjach. Zobaczcie jak wyglądają

- Nie wiadomo, czy rząd nie wprowadzi dodatkowych obostrzeń - mówi nam Karolina Gałecka, rzecznik Warszawy. Przyznaje również, że obecnie z komunikacji miejskiej powinni korzystać tylko ci, którzy naprawdę muszą. Nawet jeśli stacje zostaną na dniach otwarte, nie będzie fety, ani wspólnego zwiedzania. Miasto obawia się, że nawet skromna uroczystość przyciągnie na stacje tłumy mieszkańców, a to doprowadziłoby do zagrożenia dla zdrowia wielu osób.

„Jeśli nie musisz korzystać z komunikacji miejskiej, nie korzystaj z niej” – przekazuje od kilku dni Rafał Trzaskowski. Miasto na początku kwietnia chciało otworzyć kolejne stacji na II linii metra. Teraz, mimo że wszystko jest już gotowe, decyzja w tej sprawie jest wstrzymywana do ostatniej chwili.

Nowe wolskie stacje wyróżniają się aranżacją i kolorami. Na stacji Księcia Janusza znajdą się także tory odstawcze i komora do zawracania. Na stacji Płocka umieszczona została replika kości słonia leśnego, którego szczątki - sprzed 100-120 tys. lat - znaleziono podczas budowy. Dojazd ze stacji Księcia Janusza na ul. Świętokrzyską będzie trwał ok. 12 minut. Wiosną 2019 roku na granicy Woli i Bemowa rozpoczęła się także budowa dwóch kolejnych stacji metra - Ulrychów oraz Bemowo. Mieszkańcy skorzystają z nich na początku 2022 roku.

Rozbudowa II linii metra na Woli to trzy stacje i ok. 3,4 km trasy. Nowe stacje to: Płocka (C8) umiejscowiona pod ul. Płocką w rejonie skrzyżowania z ul. Wolską; Młynów (C7) pod ul. Górczewską po wschodniej stronie wiaduktu kolejowego w rejonie ul. Sokołowskiej i Syreny oraz Księcia Janusza (C6) pod ul. Górczewską w rejonie skrzyżowania z ul. Księcia Janusza. Koszt budowy wyniósł 1,147 mld zł.

Tak wyglądała budowa metra na Woli pod koniec 2019 roku.