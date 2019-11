Metro na Woli. W kwietniu 2020 roku otwarcie trzech nowych stacji II linii metra: Płocka, Młynów i Księcia Janusza

W piątek otwarcie wiaduktu nad Marynarską. ZMID: Wydano pozwolenie na użytkowanie

Wszystko wskazuje na to, że jeden z najważniejszych etapów wieloletniego remontu ulicy Marynarskiej wreszcie dobiega końca. Choć budowa wiaduktu trwała do sierpnia (co i tak było znacznym przekroczeniem zakładanych terminów), przeprawa miesiącami czekała na wydanie pozwolenia na ...