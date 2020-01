Metro na Woli w kwietniu. Nowe stacje są już gotowe. Efektowny wystrój i piękne neony

Rozbudowa II linii metra na Woli to trzy stacje i ok. 3,4 km trasy Nowe stacje to: Płocka (C08) umiejscowiona pod ul. Płocką w rejonie skrzyżowania z ul. Wolską; Młynów (C07) pod ul. Górczewską po wschodniej stronie wiaduktu kolejowego w rejonie ul. Sokołowskiej i Syreny oraz Księcia Janusza (C06) pod ul. Górczewską w rejonie skrzyżowania z ul. Księcia Janusza.

Na tej ostatniej stacji znajdą się także tory odstawcze i komora do zawracania. Dojazd ze stacji Księcia Janusza na ul. Świętokrzyską będzie trwał ok. 12 minut. Wiosną 2019 roku na granicy Woli i Bemowa rozpoczęła się także budowa dwóch kolejnych stacji metra - Ulrychów oraz Bemowo. Mieszkańcy skorzystają z nich na początku 2022 roku.

Stacja Płocka ma nawiązywać do przemysłowej przeszłości dzielnicy. W środku widać już miedziane panele, które pojawią się na ścianach, suficie, słupach oraz na antresoli. Geometria wystroju ma nawiązywać do układów scalonych i oporników (to odniesienie do pobliskich Zakładów Kasprzaka). Wystrój stacji Młynów to przede wszystkim kolory granatowe i niebieskie. Na suficie umieszczone zostały różnej wielkości koła. Na stacji Księcia Janusza dominuje z kolei zieleń. Na ścianach umieszczono różnej wielkości trójkąty.