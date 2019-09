Metro obsługuje coraz większą liczbę pasażerów. Trzy nowe stacje drugiej linii zwiększyły ruch pod ziemią

Nowe stacje drugiej linii metra

Od niedzieli, 15 września podróżując pociągiem drugiej linii metra dojedziemy do stacji Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka. To zachęciło warszawiaków - i nie tylko - do jeszcze częstszego korzystania z podziemnej kolei.

Z linii M2 korzysta teraz niemal 150 tys. osób czyli o ok. 20 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Łatwo więc obliczyć, że w ciągu pierwszego tygodnia kursowania metra linii M2 na dłuższej trasie skorzystało z niego prawie 900 tysięcy pasażerów.

"W dni powszednie było to od 144 456 osób w czwartek 19 września do 149 226 podróżnych we wtorek 17 września. Najchętniej pasażerowie spośród nowych stacji korzystali z Trockiej, np. w poniedziałek 8 635 osób; w dni powszednie dało to średnio ok. 8 tys. pasażerów a najrzadziej ze Szwedzkiej" – średnio w dni powszednie to ok. 2,3 tys. osób" - wyjaśnia Zarząd Transportu Miejskiego.