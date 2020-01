Metro Plac Konstytucji węzłem przesiadkowym? Mowa o połączeniu z III i IV linią. Ale te według planów będą w zupełnie innym miejscu

Decyzja o dołożeniu dwóch przystanków do istniejącej linii M1 wywołała sporo kontrowersji. Teraz okazuje się, że stacja A12 Plac Konstytucji ma być węzłem przesiadkowym. W sporządzonym przeszło dekadę temu projekcie (wykonanym przez Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych oraz firmę SENER) widnieje tam połączenie linii M1 i M3. To samo zapisano w miejskim "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy", które jednak nie jest wiążące. Co więcej, od przyszłego roku będzie zapewne nieważne, bowiem trwają prace nad nowym studium.

O węzeł przesiadkowy przy A12 zapytał radny Piotr Żbikowski. W odpowiedzi, której udzielił mu wiceprezydent Robert Soszyński odpowiadający za transport, czytamy, że projektanci rzeczywiście przewidzieli tam miejsce na połączenie z kolejną nitką metra.