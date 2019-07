Metro w Warszawie jeździ wolniej. Tak może być przez całe wakacje. Dlaczego?

Metro warszawskie rozpoczęło tegoroczną wymianę ok. 2,8 km szyn na I linii metra. Co prawda prace wykonywane są w przerwie nocnej, ale pasażerowie i tak muszą liczyć się z pewnymi niedogodnościami. Do czasu zakończenia inwestycji metro na wybranych odcinkach może jeździć wolniej. Dalsza część artykułu poniżej.